Также планируется подписание соглашения по вывозу украинского зерна из черноморских портов.

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Министр обороны России Сергей Шойгу подпишет в Стамбуле документы о снятии ограничений на экспорт российских продуктов, сообщает корреспондент «Звезды» Константин Коковешников.

Также планируется подписание соглашения по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Документ регламентирует порядок прохода сухогрузов из Черного моря в международные воды. Помимо этого, министр обороны РФ встретится со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

Тринадцатого июля в Стамбуле прошла встреча делегаций от России, Украины, Турции и ООН. В рамках переговоров стороны обсуждали вывоз зерна с Украины.

Ранее Шойгу вручил высшие государственные награды российским офицерам, проявившим героизм в ходе операции на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов