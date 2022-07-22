Шойгу подпишет в Стамбуле документы о снятии ограничений на экспорт российских продуктов
Министр обороны России Сергей Шойгу подпишет в Стамбуле документы о снятии ограничений на экспорт российских продуктов, сообщает корреспондент «Звезды» Константин Коковешников.
Также планируется подписание соглашения по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Документ регламентирует порядок прохода сухогрузов из Черного моря в международные воды. Помимо этого, министр обороны РФ встретится со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.
Тринадцатого июля в Стамбуле прошла встреча делегаций от России, Украины, Турции и ООН. В рамках переговоров стороны обсуждали вывоз зерна с Украины.
Ранее Шойгу вручил высшие государственные награды российским офицерам, проявившим героизм в ходе операции на Украине.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов