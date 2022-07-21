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Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве

13:43 21.07.2022
Министр обороны России выразил благодарность награжденным за героизм и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации. Он выразил надежду, что награжденные вернутся домой живыми и здоровыми после окончания специальной военной операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции в Москве, в Национальном центре управления обороной России. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

«Вы с честью выполнили свой долг. Надеюсь, и дальше так же уверенно, надежно будете защищать нашу страну, ее независимость, ее граждан. Все то, что вы делаете - это уже история. Так что продолжайте писать эту историю дальше, как свою личную, так и историю страны», - сказал Шойгу.

Сообщается, что награждены были командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиаполка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак. 

Кроме этого, за выдающийся вклад в обороноспособность России, разработку и создание современного вооружения и техники был награжден генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков. 

Министр обороны выразил благодарность награжденным за героизм и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации. 

Напоследок Шойгу выразил надежду, что награжденные вернутся домой живыми и здоровыми после окончания специальной военной операции.

Ранее «Звезда» показывала кадры работы российских самоходных минометов «Тюльпан» в ходе спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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