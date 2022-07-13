В Кремле подтвердили переговоры с Киевом по вывозу зерна с Украины
Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали одно из условий вывоза украинского зерна - это досмотр всех занимающихся этим судов.
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В Кремле подтвердили переговоры с Киевом по вывозу зерна с Украины. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Работа ведется, она ведется по линии военных и информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали одно из условий вывоза украинского зерна - это досмотр всех занимающихся этим судов.
А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что запертое на Украине зерно составляет лишь 1% от мирового объема этой продукции.