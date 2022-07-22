Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул
О прибытии главы Минобороны России в Турцию сообщает корреспондент «Звезды». Министр подпишет документы о снятии ограничений на экспорт российских продуктов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Корреспондент «Звезды» Константин Коковешников сообщает о том, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул.
Сообщается, что глава российского оборонного ведомства прибыл в Турцию для участия в подписании документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов.
Кроме этого, документы, которые подпишет Шойгу, будут отражать содействие России по вывозу на внешние рынки украинской сельскохозяйственной продукции.
Также Шойгу встретится с турецким коллегой Хулуси Акаром - об этом сообщает Минобороны России.
Ранее сообщалось, что Шойгу в Москве вручил медали «Золотая Звезда» Героям России, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов