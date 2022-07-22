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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул

13:58 22.07.2022
О прибытии главы Минобороны России в Турцию сообщает корреспондент «Звезды». Министр подпишет документы о снятии ограничений на экспорт российских продуктов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Корреспондент «Звезды» Константин Коковешников сообщает о том, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул. 

Сообщается, что глава российского оборонного ведомства прибыл в Турцию для участия в подписании документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов

Кроме этого, документы, которые подпишет Шойгу, будут отражать содействие России по вывозу на внешние рынки украинской сельскохозяйственной продукции. 

Также Шойгу встретится с турецким коллегой Хулуси Акаром - об этом сообщает Минобороны России. 

Ранее сообщалось, что Шойгу в Москве вручил медали «Золотая Звезда» Героям России, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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