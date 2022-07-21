DPA: в ФРГ вновь начал поступать газ по «Северному потоку»

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В Германию начал поступать российский газ по трубопроводу «Северный поток» после проведения технических работ на нем. Напомним, работы на газопроводе длились с 11 июля.

«Газ снова течет», - цитирует агентство DPA слова представителя компании-оператора Nord Stream AG.

Девятого июня стало известно о решении Канады вернуть газовую турбину после настоятельных просьб Германии. Напомним, что она находилась на ремонтном заводе в канадском Монреале и возвращать ее отказывались из-за антироссийских санкций. После Канада разрешила ремонтировать на своей территории турбины газопровода «Северный поток» в течение двух лет, а также позволила импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования.

Вчера компания «Газпром» сообщила, что так и не получила от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для трубопровода «Северный поток».