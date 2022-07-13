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Власти Канады разрешили ремонтировать в стране турбины «Северного потока»

Виктория Ивашечкина
15:26 13.07.2022
Пять двигателей могут быть отправлены в Siemens Canada в течение следующих двух лет для техобслуживания.
Власти Канады разрешили ремонтировать в стране турбины «Северного потока»
© Фото: Газпром
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Канада разрешила ремонтировать на своей территории турбины газопровода «Северный поток». Это охватывает двухлетний период, а также позволяет импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования. Об этом пишет газета The Globe and Mail

Эксперты уточнили, что данное решение, соответственно, распространяется не только на одну турбину, которая не вернулась в Россию с ремонта в Монреале, но и на остальные двигатели магистрали.

Утверждается, что пять двигателей могут быть отправлены в Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного техобслуживания.

«Непрямой маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила свои санкции», - говорится в статье издания.

Ранее эксперты заявили, что Европу ждет величайший энергетический шок в том случае, если Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток». Также уточнялось, что страны ЕС уже начали готовиться к зиме, они планируют заполнить газохранилища до наступления холодов. 

Несколькими днями ранее сообщалось, что газовая турбина, необходимая для полноценного функционирования «Северного потока», будет возвращена в Германию. Она находилась в канадском Монреале. 

Позже в ЕК заявили, что возврат Оттавой турбины не нарушает санкционную политику стран Европы против Москвы, так как под экономические рестрикции не подпадает оборудование для транзита голубого топлива.

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