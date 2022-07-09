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Reuters: Канада решила вернуть Германии турбину для «Северного потока»

Марина Крижановская
04:35 09.07.2022
Уточняется, что немецкое правительство получило «позитивный сигнал» от канадской стороны.
Reuters: Канада решила вернуть Германии турбину для «Северного потока»
© Фото: image brokerens Globallookpress
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По данным СМИ, газовая турбина, необходимая для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», будет возвращена в Германию. Напомним, что она находилась на ремонтном заводе в канадском Монреале. Соответствующее решение приняли власти Канады.

Информацию предоставило ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, немецкое правительство получило «позитивный сигнал» от канадской стороны. Точные данные по доставке турбины не приводятся.

Ранее в прессе появилось сообщение, что Канада и Германия близки к заключению соглашения о возврате в Россию газовой турбины. Тогда упоминалась Украина, которая препятствовала передаче турбины России.

Также сообщалось, что положительное решение может быть принято «в ближайшие несколько дней», однако «еще многое предстоит сделать».

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