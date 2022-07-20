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«Газпром» сообщил, что не получил от Siemens документы по возврату турбины для «Северного потока»

Елизавета Потейчук
14:26 20.07.2022
Компания направила новый запрос немецкой компании.
«Газпром» сообщил, что не получил от Siemens документы по возврату турбины для «Северного потока»
© Фото: Florian Gaertner, photothek, Globallookpress
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Компания «Газпром» сообщила, что так и не получила от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для трубопровода «Северный поток». Впоследствии газовый концерн направил новый запрос немецкой компании.

«Несмотря на ранее направленные запросы, "Газпром" на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В этих обстоятельствах "Газпром" снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», - сказано в сообщении холдинга.

При этом в «Газпроме» указали, что на безопасную эксплуатацию «Северного потока» напрямую влияют гарантированный возврат двигателя в условиях санкций и последующий капитальный ремонт других двигателей для газопровода.

Напомним, глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на российский газ может привести ФРГ к катастрофе. Он отметил, что от российского топлива зависит целый ряд немецких предприятий.

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