Удержать важную переправу: сержант Донгак рассказал, за что был награжден Сергеем Шойгу

По словам Мергена Донгака, в ходе обороны переправы было уничтожено два украинских пикапа и 20 боевиков.

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Заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак рассказал, за что получил из рук министра обороны Сергея Шойгу медаль «Золотая Звезда».

«Получили задачу удерживать переправу. Два пикапа, 20 боевиков, хотели захватить нас, завязался бой. Командир роты был ранен, я оказал ему первую медицинскую помощь и унес в безопасное место. Пикапы и боевиков уничтожили, задача была выполнена», - сообщил Донгак.

Мерген Донгак - не единственный военнослужащий, получивший сегодня награду из рук Сергея Шойгу. Герой РФ Андрей Соловьев, например, рассказал, как им при помощи тяжелой огнеметной системы был уничтожен украинский склад с боеприпасами.

А военный летчик Иван Сизов вспомнил, как им был уничтожен низколетящий украинский вертолет у острова Змеиный - намного более сложная, чем может показаться, цель для реактивного истребителя.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов