Взлетевший на воздух склад: Герой РФ Соловьев рассказал, за что получил «Золотую Звезду»

По словам Соловьева, награда для него - это благодарность страны за профессионализм и преданность подчиненного ему личного состава.

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Командир огнеметного взвода и Герой России старший лейтенант Андрей Соловьев, получивший из рук Сергея Шойгу медаль «Золотая Звезда», рассказал о том, за что был ее удостоен.

По словам Соловьева, награда для него - это благодарность страны за профессионализм и преданность подчиненного ему личного состава.

Он вспомнил, как колонна батальонно-тактической группы была обстреляна противником из нескольких минометов. Отделение разведки выявило огневые точки врага и довело координаты. Украинские военные были уничтожены из тяжелой огнеметной системы.

Благодаря действиям Соловьева взлетел на воздух и украинский склад с боеприпасами.

«Также этим же отделением разведки был выявлен склад боеприпасов, в котором осуществлялась погрузка и разгрузка. Были переданы координаты, и склад с украинскими националистами был уничтожен», - заметил Соловьев.

Говоря о боевом духе своих подчиненных, старший лейтенант отметил, что они получают удовольствие от своей работы и радуются совершенствованию своих навыков.

Ранее «Звезда» показала кадры работы российских РСЗО в ходе спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов