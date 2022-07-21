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Летчик ВКС России рассказал, как сбил в воздухе украинский Ми-14 в районе Змеиного

17:22 21.07.2022
Министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским офицерам, проявившим героизм в ходе операции на Украине.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Заместитель командира истребителя авиаполка подполковник Илья Сизов рассказал, как сбил украинский вертолет Ми-14, который участвовал в попытке высадки десанта на остров Змеиный.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды участникам спецоперации на Украине. Сизов был среди тех, кто удостоен звания Героя России.

«7 мая была получена информация, что в районе острова Змеиный происходит высадка десанта противника. После чего выполнил снижение на предельно малую высоту, разгон трансзвуковой скорости. Визуально обнаружил вертолет противника, идентифицировал его как вертолет Ми-14, выполнил по данному вертолету два захода с применением авиационного вооружения из пушки», - сказал Илья.

Затем летчик атаковал вертолет противника, применив по нему управляемую авиационную ракету ближнего боя Р-73. После этого истребитель Сизова вернулся на свой аэродром.

Также командир огнеметного взвода и Герой России старший лейтенант Андрей Соловьев, получивший из рук Сергея Шойгу госнаграду, рассказал о том, за что был ее удостоен.

Ранее в Минобороны России сообщили о выполнении задач на острове Змеиный.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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