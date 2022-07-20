Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине

Министр обороны РФ заслушал доклад и дал указания по уничтожению БПЛА противника над приграничными с Россией районами.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку сил «Запад», участвующую в специальной военной операции РФ на Украине.

Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого. Он доложил о текущей обстановке и процессе выполнения боевых задач.

После этого глава Минобороны дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения БПЛА противника над приграничными с Россией районами. Шойгу также заявил о необходимости жестко пресекать обстрелы националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы.

Ранее министр обороны также проинспектировал российские группировки «Юг», «Центр» и «Восток», возглавляемые генералом Суровикиным, генерал-полковником Лапиным и генерал-лейтенантом Мурадовым соответственно.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов