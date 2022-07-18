Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО

Министр обороны дал указание на приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов Донбасса.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Командующий группировки генерал-лейтенант Рустам Мурадов на командном пункте доложил главе оборонного ведомства об обстановке и ходе выполнения поставленных перед «Востоком» задач по разгрому противника.

Шойгу отметил усиление ударных возможностей группировки и дал указание на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов Донбасса и осуществляются поджоги полей с пшеницей и зерновых хранилищ.

Ранее министр обороны Шойгу также проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр», возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов