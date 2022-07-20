Стали известны главные претенденты на пост премьера Британии

Финальный раунд выборов состоится в ближайшее время, результаты будут оглашены 5 сентября.

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак вышли в финальный раунд гонки за должность премьер-министра страны. По итогам голосования Трасс с небольшим отрывом обогнала замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.

Ход голосования транслировал канал Sky News. Сунак получил 137 голосов, а Трасс - 113. В финальном раунде будут выбирать все члены Консервативной партии - около 200 тысяч человек. Результаты будут оглашены 5 сентября.

Седьмого июля премьер Борис Джонсон объявил об отставке на фоне массового увольнения членов его команды и множества скандалов. В ходе дебатов никто из кандидатов на пост премьера не захотел брать Джонсона в свою команду.