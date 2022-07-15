Джонсона обязали предоставить новые данные по делу о вечеринках

В перечне запрашиваемых материалов числятся документы, о существовании которых было известно, но которые были удалены.

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В Великобритании попросили подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона предоставить пакет материалов по делу о вечеринках во время пандемии COVID-19 в рамках расследования. Список материалов опубликован на сайте британского парламента.

Политика попросили до 15 августа предоставить официальные записи за восемь разных дней, когда он якобы нарушал антиковидные ограничения. Помимо этого, Джонсона обязали предоставить записи о посещении официальной резиденции на Даунинг-стрит.

Так, в перечне запрашиваемых материалов числятся документы, о существовании которых было известно, но которые были удалены.

Напомним, Борис Джонсон оказался под шквалом критики из-за скандала вокруг вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна на фоне распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Борис Джонсон, который 7 июля объявил о том, что уходит в отставку, сам запросил голосование по вотуму доверия правительству. Утверждалось, что дата обсуждения и голосования пока неизвестна.