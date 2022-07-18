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Кандидаты в премьеры Британии отказались брать Джонсона в правительство

Елизавета Потейчук
06:49 18.07.2022
Никто из кандидатов не поднял руку в поддержку инициативы предложить Джонсону место в правительстве.
Кандидаты в премьеры Британии отказались брать Джонсона в правительство
© Фото: Steve Taylor, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Кандидаты на пост премьер-министра Великобритании не поддержали идею брать к себе в кабинет министров уходящего с должности главы британского правительства Бориса Джонсона. Так, в ходе дебатов модератор дискуссии Джули Этчингем задала вопрос, кто хотел бы видеть Джонсона в своей команде и на какой должности. 
 
Судя по видео дебатов, которое публикует The Independent, никто из кандидатов не поднял руку в поддержку инициативы предложить Джонсону место в правительстве.
 
Ранее в Великобритании попросили подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона предоставить пакет материалов по делу о вечеринках во время пандемии COVID-19 в рамках расследования. Напомним, Джонсон оказался под шквалом критики из-за скандала вокруг вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна на фоне распространения коронавируса. О своем решении уйти в отставку политик заявил 7 июля.

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