В стране и мире Кандидаты в премьеры Британии отказались брать Джонсона в правительство Елизавета Потейчук Никто из кандидатов не поднял руку в поддержку инициативы предложить Джонсону место в правительстве. © Фото: Steve Taylor, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Кандидаты на пост премьер-министра Великобритании не поддержали идею брать к себе в кабинет министров уходящего с должности главы британского правительства Бориса Джонсона. Так, в ходе дебатов модератор дискуссии Джули Этчингем задала вопрос, кто хотел бы видеть Джонсона в своей команде и на какой должности.



Судя по видео дебатов, которое публикует The Independent, никто из кандидатов не поднял руку в поддержку инициативы предложить Джонсону место в правительстве.



Ранее в Великобритании попросили подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона предоставить пакет материалов по делу о вечеринках во время пандемии COVID-19 в рамках расследования. Напомним, Джонсон оказался под шквалом критики из-за скандала вокруг вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна на фоне распространения коронавируса. О своем решении уйти в отставку политик заявил 7 июля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика