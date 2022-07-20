Путин рассказал, что Саудовская Аравия и ОАЭ предлагают посреднические услуги по Украине

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Российский президент Владимир Путин сообщил, что свои услуги в решении ситуации на Украине предлагают Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Российская сторона в свою очередь, как отметил президент России, им благодарна.

Немногим ранее Владимир Путин заявил, что вводимые Западом против Сирии санкции приводят к плачевным результатам. Он указал на то, что нельзя политизировать гуманитарную помощь данной стране.

Также Путин заявил о необходимости прекращения Соединенными Штатами вывоза нефти из Сирии. Российский лидер подчеркнул, что войска США должны перестать грабить народ Сирии и должны покинуть территорию арабской республики.

Напомним, в иранской столице Тегеране проходит встреча Владимира Путина, Сейида Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Три государства - Россия, Турция и Иран - участники «астанинского формата» по урегулированию ситуации в Сирии. Лидеры этих стран вечером 19 июля провели первую за два года очную встречу.