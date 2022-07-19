Путин: США должны перестать грабить сирийский народ и выводить нефть

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости прекращения вывоза нефти из Сирии Соединенными Штатами. Российский лидер подчеркнул, что войска США должны перестать грабить народ Сирии и должны покинуть территорию арабской республики.

«Есть у нас (России, Ирана и Турции. - Прим. ред.) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозы нефть незаконно», - заявил президент России.

Данное заявление российский лидер сделал после завершения переговоров в трехстороннем формате между Россией, Ираном и Турцией. Напомним, в Тегеране проходит встреча глав государств-гарантов астанинского формата по сирийскому урегулированию.

Немногим ранее в опубликованном трехстороннем заявлении была подтверждена приверженность укреплению сотрудничества государств в интересах нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Отмечено, что нормализация и разрешение кризиса могут быть достигнуты только путем дипломатии. Так, акцент был сделан на том, что ситуацию в стране могут урегулировать только сами сирийцы, без навязывания им рецептов извне.