Путин заявил, что санкции Запада против Сирии приводят к плачевным результатам

По словам президента РФ, почти 90% населения Сирии сейчас живет за чертой бедности.

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Санкции, который ввел Запад против Сирии, приводят к плачевным результатам, нельзя политизировать гуманитарную помощь данной стране. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам встречи астанинской «тройки» в столице Ирана.

«Продолжается - и оно сегодня особенно востребовано - гуманитарное содействие Сирии. Потому что эти санкции, которые введены в отношении Сирии, сирийского народа приводят к плачевным результатам. Там почти 90% за чертой бедности сейчас живет», - цитирует ТАСС президента России.

Как отметил Владимир Путин, складывается очень серьезная ситуация. Согласно его словам, было бы несправедливо выделять кого-то, какие-то группы, политизировать гуманитарную помощь.

Ранее президенты Российской Федерации, Ирана и Турции приняли совместное заявление по ситуации в Сирии. Как отметил российский лидер, в трехстороннем заявлении подтверждена приверженность укреплению сотрудничества Российской Федерации, Ирана и Турции в интересах нормализации ситуации в САР.