Путин заявил, что санкции Запада против Сирии приводят к плачевным результатам
Санкции, который ввел Запад против Сирии, приводят к плачевным результатам, нельзя политизировать гуманитарную помощь данной стране. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам встречи астанинской «тройки» в столице Ирана.
«Продолжается - и оно сегодня особенно востребовано - гуманитарное содействие Сирии. Потому что эти санкции, которые введены в отношении Сирии, сирийского народа приводят к плачевным результатам. Там почти 90% за чертой бедности сейчас живет», - цитирует ТАСС президента России.
Как отметил Владимир Путин, складывается очень серьезная ситуация. Согласно его словам, было бы несправедливо выделять кого-то, какие-то группы, политизировать гуманитарную помощь.
Ранее президенты Российской Федерации, Ирана и Турции приняли совместное заявление по ситуации в Сирии. Как отметил российский лидер, в трехстороннем заявлении подтверждена приверженность укреплению сотрудничества Российской Федерации, Ирана и Турции в интересах нормализации ситуации в САР.