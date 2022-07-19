Глава Минфина США заявила, что Запад применит меры против нарушителей мирового экономического порядка

© Фото: Federico Gambarini, dpa, Globallookpress

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что западные страны намерены принять жесткие меры в адрес тех государств, которые нарушают мировой порядок. Она добавила, что «экономическая интеграция была использована Россией в качестве оружия и с большим эффектом».

«Соединенные Штаты и наши союзники, такие как Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», - цитирует ТАСС слова Йеллен с выступления в Сеуле.

Ранее полковник в отставке, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что американский лидер Джо Байден проигрывает битву за Украину, решив вести опосредованную войну с Россией. До этого в Пентагоне анонсировали новое заседание группы для помощи Украине. Кроме того, издание The American Conservative сообщило, что администрация президента США Джо Байдена и американский Конгресс приняли решение изменить тактику поддержки Киева.