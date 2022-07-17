В США заявили, что Вашингтон изменил тактику поддержки Украины

В частности, это связано с тем, что Соединенным Штатам стало сложнее отслеживать оказываемую помощь Киеву.

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Администрация президента США Джо Байдена и Конгресс приняли решение изменить тактику поддержки Украины. Власти приняли более поэтапный подход. Об этом сообщило издание The American Conservative.

Как считают эксперты, смена тактики связана с тем, что общественность начинает злиться из-за вовлеченности Штатов в украинский конфликт. Кроме этого, Вашингтону стало сложнее отслеживать оказываемую помощь Киеву.

Однако издание, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщает, что Белый дом планирует предоставить Украине еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и другое вооружение.

Несколькими днями ранее стало известно, что Белый дом поддержал проект оборонного бюджета с помощью Украине на один миллиард долларов. Всего с начала военной операции Соединенные Штаты Америки выделили Украине помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов.