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Американский полковник заявил, что Байден терпит поражение в борьбе с Россией за Украину

Елизавета Потейчук
07:37 19.07.2022
Американский полковник отметил, что политика США опасна и население страны, а также европейцы «уже злятся на своих робких и бестолковых» лидеров.
Американский полковник заявил, что Байден терпит поражение в борьбе с Россией за Украину
© Фото: IMAGO, Ron Sachs, Globallookpress
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Полковник в отставке, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что американский лидер Джо Байден проигрывает битву за Украину, решив вести опосредованную войну с Россией. При этом Макгрегор указал, проблема НАТО состоит в том, что экономические трудности санкций Байдена в адрес РФ грозят Европе экономическим Армагеддоном.

«Будучи преисполнен решимости вести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву на Украине, а его любимая, обожествленная лошадь, НАТО, находится на аппарате жизнеобеспечения. Единственное, что падает быстрее рейтингов одобрения Байдена, - это американская и европейская экономики», - сказал Дуглас в беседе с The American Thinker.

Автор материала в качестве примера привел Германию, которая является ключевой страной НАТО и крупнейшей экономикой Евросоюза, испытывающей трудности. В статье добавлено, что канцлер ФРГ Олаф Шольц осознает, что если он возглавит в Европе движение за прекращение огня на Украине невзирая на возражения Байдена, то европейская поддержка НАТО и неудачной войны президента США с Россией стремительно ослабнет.

Американский полковник резюмировал, что политика США опасна и население страны, а также европейцы «уже злятся на своих робких и бестолковых» лидеров.

Ранее эссеист и обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу заявил, что действующему президенту США Джо Байдену необходимо пересмотреть свое решение баллотироваться на новый срок из-за «серьезной старости», наступающей после 80 лет. Рассуждая на тему возрастных ограничений, Морроу предупредил Байдена о подстерегающих его «медицинских ужасах».

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