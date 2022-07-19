В Пентагоне анонсировали новое заседание группы для помощи Украине

Сообщается, что заседание 20 июля состоится в виртуальном формате.

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Новое заседание группы по координации оказания военной помощи Киеву пройдет 20 июля. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Согласно заявлению Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин провел беседу по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым для обсуждения контактной группы по координации оказания военной помощи Украины. Сообщается, что заседание с союзниками состоится 20 июля в виртуальном формате.

Ранее издание The American Conservative сообщило, что администрация президента США Джо Байдена и американский Конгресс приняли решение изменить тактику поддержки Украины. По мнению экспертов, изменение тактики связано с тем, что общественность недовольна вовлеченностью Соединенных Штатов в конфликт на Украине.