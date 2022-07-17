Global Times: Запад ошибается, оценивая БРИКС в категориях холодной войны

Авторы материала отмечают, что сформировавшаяся тенденция может говорить о растущей силе и ценностях БРИКС, а также об утрате привлекательности в нынешнем глобальном управлении, в котором доминируют западные государства.

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Все больше государств заявляют о своем желании вступить в организацию БРИКС, что является показателем того, что мировое сообщество нуждается в отказе от модели управления, в котором доминирующую позицию занимает Запад. А западные страны, в свою очередь, продолжают мыслить категориями холодной войны, когда речь заходит о возможном расширении БРИКС. Такое мнение выразили журналисты китайской газеты Global Times.

В настоящее время БРИКС объединяет под своими знаменами группу крупных развивающихся экономик: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Ведущие международные СМИ стали все чаще упоминать объединение в своих материалах. Так, громким инфоповодом стала новость о подаче заявки на вступление в БРИКС со стороны Ирана и Аргентины. После этого стало известно, что Саудовская Аравия, Турция и Египет также планируют получить статус официальных членов организации, приводит китайское издание слова президента Международного форума БРИКС Пурнима Ананда из интервью новостному агентству Sputnik.

Авторы статьи отмечают, что сформировавшаяся тенденция может говорить о растущей силе и ценностях БРИКС, а также об утрате привлекательности в нынешнем глобальном управлении, в котором доминируют западные государства.

Также журналисты подчеркивают, большая часть стран Запада столкнулась с разрушительной инфляцией, неприемлемыми и небывалыми ценами на энергоресурсы, надвигающейся рецессией и нарастающей нехваткой продовольствия. Представители содружества БРИКС оказались менее уязвимыми перед этими вызовами, чем США и страны Европы.

Согласно опубликованному материалу, решающую роль в этой ситуации сыграли собственная сила членов объединения и наращивание сотрудничества внутри группы. Кроме того, авторы отметили различные преимущества представителей БРИКС и содействие сотрудничеству организации в сфере продовольственного снабжения и обмена национальных валют, что способствовало сделать объединение менее подверженным влиянию глобальных кризисов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в случае расширения не станет альтернативой «Большой двадцатки». По мнению представителя Кремля, эти объединения дополняют друг друга.