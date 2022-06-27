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В понедельник Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», – написала Захарова в своем telegram-канале.

Данную информацию подтвердил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде. Он отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин уже пригласил президента Ирана Эбрахима Раиси поучаствовать в саммите БРИКС. Именно КНР в этом году председательствует в объединении.

Ранее сообщалось, что Россия положительно относится к расширению БРИКС. Наша страна уже предложила определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к объединению.