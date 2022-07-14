Песков рассказал, почему БРИКС в случае расширения не заменит G20

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в случае расширения не станет альтернативой G20 («Большой двадцатки»). По мнению представителя Кремля, эти объединения дополняют друг друга.

«Нет, невозможно», - ответил Песков на вопрос, возможно ли, что БРИКС когда-либо станет альтернативой G20, передает РИА Новости.

Он также отметил, что БРИКС является важным механизмом координации, взаимодействия и сотрудничества. Но G20 при этом является другим объединением, более широким.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии, Турции и Египта выразили желание вступить в БРИКС. Об этом рассказала президент международного форума группы Пурнима Ананд. Она также уточнила, что инициатива уже обсуждалась с Москвой и Пекином на прошедшем 14-м саммите лидеров организации.