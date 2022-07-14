Саудовская Аравия, Турция и Египет могут присоединиться к БРИКС

© Фото: PM of India, Globallookpress

Власти Саудовской Аравии, Турции и Египта выразили желание вступить в БРИКС. Об этом заявила президент международного форума группы Пурнима Ананд. Данная инициатива уже обсуждалась с Москвой и Пекином на прошедшем 14-м саммите лидеров организации, уточнила она.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», - приводят «Известия» слова Ананд.

Страны-кандидаты уже находятся в процессе вступления, а значит, это не займет много времени, считает президент международного форума БРИКС. Ранее стало известно о том, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в группу.