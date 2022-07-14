В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Саудовская Аравия, Турция и Египет могут присоединиться к БРИКС

Ян Брацкий
09:11 14.07.2022
По мнению президента международного форума группы, появление новых членов усилит влияние БРИКС во всем мире.
Саудовская Аравия, Турция и Египет могут присоединиться к БРИКС
© Фото: PM of India, Globallookpress
Читайте нас на:

Власти Саудовской Аравии, Турции и Египта выразили желание вступить в БРИКС. Об этом заявила президент международного форума группы Пурнима Ананд. Данная инициатива уже обсуждалась с Москвой и Пекином на прошедшем 14-м саммите лидеров организации, уточнила она.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», - приводят «Известия» слова Ананд.

Страны-кандидаты уже находятся в процессе вступления, а значит, это не займет много времени, считает президент международного форума БРИКС. Ранее стало известно о том, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в группу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:53 В стране и мире
Исламистов из «Хайят Тахрир аш-Шам»* задержали в РФ за сбор пожертвований для боевиков
09:11 В стране и мире
Саудовская Аравия, Турция и Египет могут присоединиться к БРИКС
08:46 В стране и мире
Мэр Мариуполя рассказал о новом предприятии на месте «Азовстали»
07:51 В стране и мире
В ЕС назвали неясные санкционные правила причиной проблем транзита в Калининград
07:19 В стране и мире
Видео
Власти Якутии и руководство МЧС вылетели в затопленный Верхоянский район
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.