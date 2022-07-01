Новые детские пособия и чат-бот от ПФР: что изменится в жизни россиян с 1 июля

В частности, с сегодняшнего дня россияне смогут узнавать, какие им положены меры соцподдержки по единому телефонному номеру.

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В России с 1 июля вступает в силу ряд изменений. В частности, с сегодняшнего дня начнутся ежемесячные специальные выплаты женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель) и находятся в трудной финансовой ситуации.

Также с 1 июля, по поручению президента РФ Владимира Путина, в стране стартуют выплаты в размере 5 650 рублей в месяц детям от 8 до 17 лет, растущим в неполных семьях.

С началом второго летнего месяца в России стартует углубленная диспансеризация граждан, перенесших коронавирус. Она будет проходить в два этапа. На первом этапе будут проводиться исследования на выявление признаков развития хронических неинфекционных заболеваний. Второй будет направлен на дополнительные осмотры для уточнения диагноза и включать три исследования, передает ТАСС.

Кроме того, с 1 июля социальная реклама в Сети должна будет составлять до 5% площадей или времени. К слову, данные нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах.

Пенсионный фонд России с 1 июля запускает единый контакт-центр по соцвопросам. Одним из его важных элементов станет чат-бот, способный ответить на самые частые вопросы. Если он не сможет найти ответ, то перенаправит клиента на вторую линию, где диалог продолжит сотрудник центра.

Также с 1 июля россияне смогут узнавать, какие им положены меры социальной поддержки. Не только через портал Госуслуг, но и по единому телефонному номеру.

С сегодняшнего дня сокращается срок оформления регистрации граждан по месту пребывания. Так, органы регистрационного учета теперь не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, регистрируют граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства.

С началом второго летнего месяца производители гаджетов в России должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик.

Кроме этого, с 1 июля произойдет перезапуск льготной ипотеки на новостройки. Российские семьи хотя бы с одним ребенком, рожденным после 2017 года, смогут взять ипотеку до 12 млн рублей под 6%.

Также с 1 июля коммунальные услуги в Москве подорожают в среднем на 4,6%. В среднем по стране тарифы вырастут на 3,3%.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России также вступают в силу новые правила оформления инвалидности. Пройти комиссию для подтверждения данного статуса можно в очной или заочной форме.

Кроме того, с сегодняшнего дня в России срок оформления паспорта сократился до пяти дней. Новшества регламентируются постановлением правительства и приказом МВД. До принятия изменений срок оформления паспорта составлял 10 дней.