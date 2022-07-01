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В России сократился срок оформления паспорта

Виктория Ивашечкина
00:39 01.07.2022
До принятия изменений срок оформления документа составлял 10 дней.
В России сократился срок оформления паспорта
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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В России срок оформления паспорта сократился до пяти дней, соответствующие изменения вступили в силу в пятницу, 1 июля. Новшества регламентируются постановлением правительства и приказом МВД.

«Срок оформления паспорта не должен превышать пяти рабочих дней со дня приема территориальным органом МВД документов от гражданина», - сказано в постановлении правительства, передает РИА Новости.

Новый документ будет оформляться в течение пяти дней вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены.

Напомним, до принятия изменений срок оформления паспорта составлял 10 дней, если необходимые документы поданы по месту жительства. В других случаях - 30 дней.

Ранее в Госдуме предложили обновить дизайн российского паспорта. По мнению депутата Султана Хамзаева, в главном документе нужно проиллюстрировать важные исторические и культурные события страны.

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