В стране и мире В России сократился срок оформления паспорта Виктория Ивашечкина До принятия изменений срок оформления документа составлял 10 дней. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: В России срок оформления паспорта сократился до пяти дней, соответствующие изменения вступили в силу в пятницу, 1 июля. Новшества регламентируются постановлением правительства и приказом МВД. «Срок оформления паспорта не должен превышать пяти рабочих дней со дня приема территориальным органом МВД документов от гражданина», - сказано в постановлении правительства, передает РИА Новости. Новый документ будет оформляться в течение пяти дней вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены. Напомним, до принятия изменений срок оформления паспорта составлял 10 дней, если необходимые документы поданы по месту жительства. В других случаях - 30 дней. Ранее в Госдуме предложили обновить дизайн российского паспорта. По мнению депутата Султана Хамзаева, в главном документе нужно проиллюстрировать важные исторические и культурные события страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика