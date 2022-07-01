С 1 июля в России вступают новые правила получения инвалидности

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

С пятницы, 1 июля, в России вступают в силу новые правила оформления инвалидности. Пройти комиссию для подтверждения данного статуса можно в очной или заочной форме.

После того, как гражданин РФ получает комиссионное направление, он заполняет согласие на проведение медико-социальной экспертизы. На этапе подачи заявления он должен выбрать соответствующую форму.

В случае выбора очной формы процедура проходит либо по месту экспертизы, либо по месту пребывания гражданина - дома, в интернате, в медорганизации, передают «Известия».

Для проведения заочной экспертизы личного присутствия россиянина не требуется. Данная процедура оформляется на основании документации, которую направляет медицинская организация, где наблюдается человек.

В конце прошлого года Минтруд России разработал законопроект, расширяющий возможности для трудоустройства людей с инвалидностью.

Согласно законопроекту, компании, которые не могут обеспечить квоту трудоустройства инвалидов, смогут заключать контракты на трудоустройство таких сотрудников с другой организацией. При этом компания, с которой заключено подобное соглашение, не сможет засчитать трудоустроенных в его рамках в счет своей квоты.