В России упростили регистрацию по месту жительства и пребывания

Услуги по регистрации будут предоставляться по принципу экстерриториальности, то есть гражданин сам сможет выбирать любой орган учета.

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Правительство России упростило порядок регистрации граждан по месту жительства и пребывания. Соответствующие изменения вступили в законную силу 1 июля, говорится в постановлении кабмина РФ.

«Регистрация по месту пребывания и по месту жительства производится в любом органе регистрационного учета в пределах муниципального района, городского округа по выбору гражданина, для городов федерального значения - в любом органе регистрационного учета в пределах города федерального значения по выбору гражданина», - цитирует постановление РИА Новости.

Если заявление было подано через портал госуслуг, то для получения прописки нужно будет явиться в регистрирующий орган один раз. Отметку в паспорт поставят после обработки запроса. Что касается временной регистрации, то ее можно будет оформить дистанционно. И эта услуга будет доступна на портале, уточняется в правительственном постановлении.

Ранее стало известно, что в России до пяти дней сократился срок оформления паспорта. Новый документ будет оформляться в течение пяти дней вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены. Напомним, до принятия изменений срок оформления паспорта составлял 10 дней, если необходимые документы поданы по месту жительства. В других случаях - 30 дней.