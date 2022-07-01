Шаг за шагом: как саперы ВС РФ разминируют Мариуполь

Большинство найденных боеприпасов вывозят на специальный полигон, так как подрывать их среди жилых домов нельзя.

© Фото: ТРК "Звезда"

В ходе разминирования Мариуполя и его окрестностей российские саперы зачастую совершают необычные находки. Например, пусковой порох. Так называют заряды, которые используют в минометах для увеличения дальности полета боеприпаса. Многие снаряды украинские боевики зачем-то сбрасывали в коллекторные люки.

«Может хотели скрыть следы своего присутствия. Потому что на открытой местности ничего не было, все хранилось здесь», - предположил командир саперной группы противоминного центра Министерства обороны РФ с позывным «Махмуд».

Не было, то есть пока не находили. Саперы на водоочистительной станции работают уже три дня. Очередной снаряд обнаружен, его дергают специальной кошкой, ведь ждать можно чего угодно.

«Под боеприпасом может быть мина-сюрприз, мина-ловушка. Так что все может завершиться трагично. Поэтому боеприпас обязательно нужно сдергивать кошкой», - объяснил командир саперной группы.

Теперь находку вывезут и уничтожат на полигоне. Взрывать на месте его нельзя, вокруг жилые дома. Эти здания прошла этаж за этажом профессиональный сапер, собака по кличке Тоскана. Она работает в Мариуполе с момента его освобождения. С кинологом один позывной на двоих.

«Она работает на нюх, а я визуально осматриваю. Таким образом мы прикрываем друг друга. Поначалу было очень трудно, был сезон клещей. Я штук по семь снимал», - рассказал кинолог.

Во многом благодаря самоотверженной работе саперов ВС РФ, военные строители смогли приступить к восстановительным работам в Мариуполе. Уже к октябрю будут сданы первые дома и счастливые новоселы смогут заехать в свои квартиры, чтобы начать в них новую, мирную жизнь.