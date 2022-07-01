Возрождение Мариуполя: как выглядит первый этаж дома будущего квартала на 2500 квартир

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До конца года военные строители пообещали ввести в эксплуатацию более тысячи квартир в Мариуполе. Его восстановление сейчас активно ведется силами военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

Рабочие трудятся в три смены. Для демонстрации того, как будут выглядеть будущие дома, оформили первый этаж одного из первых жилых комплексов.

Помимо жилого квартала военно-строительный комплекс начал возведение в Мариуполе большого медицинского центра. Строители делают акцент на удобстве и комфорте будущих жильцов.

Квартиры с отделкой оснастят системами кондиционирования. Большое внимание уделено и социальной инфраструктуре. В новых микрорайонах появятся школы и детские сады, игровые площадки и зоны доля прогулок.