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Обезопасить для строителей: кадры работы саперов в освобожденном Мариуполе

Павел Кольцов
18:28 16.06.2022
Стройка развернется в том числе и там, где шли ожесточенные бои. В процессе разминирования военные инженеры находят множество неразорвавшихся боеприпасов. Уничтожать их стараются на месте при помощи тротиловых зарядов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует кадры работы саперов Вооруженных сил России в Мариуполе. 

Разминирование заранее намеченных площадок производится для строительства жилья и социальных объектов в пострадавшем от боевых действий городе. 

Стройка развернется в том числе и там, где шли ожесточенные бои. В процессе разминирования военные инженеры находят множество неразорвавшихся боеприпасов. Уничтожать их стараются на месте при помощи тротиловых зарядов. 

Сразу же за военными идут строители - они приступают к работе, как только участок объявляется безопасным.

Ранее сообщалось, что войска ЛНР уже ведут бои за промзону комбината «Азот» в Северодонецке.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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