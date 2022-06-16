Обезопасить для строителей: кадры работы саперов в освобожденном Мариуполе
Стройка развернется в том числе и там, где шли ожесточенные бои. В процессе разминирования военные инженеры находят множество неразорвавшихся боеприпасов. Уничтожать их стараются на месте при помощи тротиловых зарядов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует кадры работы саперов Вооруженных сил России в Мариуполе.
Разминирование заранее намеченных площадок производится для строительства жилья и социальных объектов в пострадавшем от боевых действий городе.
Стройка развернется в том числе и там, где шли ожесточенные бои. В процессе разминирования военные инженеры находят множество неразорвавшихся боеприпасов. Уничтожать их стараются на месте при помощи тротиловых зарядов.
Сразу же за военными идут строители - они приступают к работе, как только участок объявляется безопасным.
Ранее сообщалось, что войска ЛНР уже ведут бои за промзону комбината «Азот» в Северодонецке.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов