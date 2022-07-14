Латвия запретила импортировать российский газ с 2023 года

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Поставки российского природного газа в Латвию должны полностью прекратиться с 1 января 2023 года. Соответствующие поправки к закону об энергетики в четверг, 14 июля, принял латвийский сейм.

Помимо этого, утвержден порядок сотрудничества с другими странами Евросоюза по вопросу запрета поставок российского газа, сообщает портал Delfi.

Основной оператор газотранспортной системы страны Latvijas gaze ранее выступал против решения о полном запрете импорта голубого топлива из РФ. В компании отмечали, что это вызовет энергетический кризис и рост цен для потребителей, так как газ придется закупать по рекордно высоким ценам и хранить его Инчукалнском подземном хранилище.

С 1 июля Latvijas gaze установила новые тарифы потребления для домохозяйств, газ стал дороже на 65,6% - 89,9%, в зависимости от типа потребления. Это связано с тем, что в стране закончились ранее закупленные у России запасы топлива.

Ранее Россия приостановила поставки природного газа в Европу по «Северному потоку» на период с 11 по 21 июля в связи с плановым ремонтом. В начале лета поставки газа также существенно сократились из-за отказа Канады возвращать из ремонта турбину для газопровода, в качестве причины назывались введенные против РФ санкции. Позже ситуацию удалось разрешить благодаря переговорам. Как отмечают эксперты, полная остановка «Северного потока» будет означать для Европы сильнейший энергетический шок.