Эксперты предупредили Европу о величайшем энергетическом шоке без «Северного потока»

Как утверждают аналитики, страны ЕС уже начали готовиться к зиме, они планируют заполнить газохранилища до наступления холодов.

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Европу ждет величайший энергетический шок в том случае, если Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток». Об этом написал журналист газеты The Telegraph, ссылаясь на опрошенных специалистов.

Так, эксперт из бельгийского аналитического центра Брейгель Симона Тальяпьетры заявила, что для европейского мира настал момент истины. Если транзит не удастся восстановить, то Германия и соседние с ней страны почувствуют сильное экономическое давление.

Эксперты рассказали, что страны ЕС начали готовиться к зиме, они планируют заполнить газохранилища до наступления холодов. При этом, по прогнозам аналитиков, «Северный поток» возобновит прокачку на 40% но этого не хватит, чтобы удовлетворить потребности стран Евросоюза.

На днях СМИ сообщили о том, что газовая турбина, необходимая для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», будет возвращена в Германию. Она находилась на ремонтном заводе в канадском Монреале. Решение приняли власти Канады.

Позже глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение канадских властей вернуть турбину «Газпрому» для «Северного потока».

При этом в ЕК заявили, что возврат Оттавой турбины не нарушает санкционную политику стран Европы против Москвы, так как под экономические рестрикции не подпадает оборудование для транзита голубого топлива.