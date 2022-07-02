В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт не исключил, что ремонт на «Северном потоке» может стать бессрочным

Сергей Лебедев
15:22 02.07.2022
Тогда останется только транзит в Европу через Украину в очень усеченном виде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Газпром
Читайте нас на:

Немецкие власти призвали граждан к экономии электроэнергии на фоне снижения поставок газа из России. Они опасаются, что после проведения плановых ремонтных работ на «Северном потоке» газ больше не будет поступать по нему в Германию.

«Мы задаемся вопросом, не станет ли техническое обслуживание долгосрочным политическим обслуживанием», — заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Между тем, по мнению российских экспертов, реально существуют риски, что европейские потребители газа могут столкнуться зимой с проблемами. Такое мнение «Звезде» высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Риск колоссальный, потому что газ в Европе используется во многом для отопления. Поэтому, если зимой будут критически низкие температуры, и хранилища не дойдут до плановых отметок к началу зимнего периода, то риск для теплоснабжения потребителей существует», - заявил Сергей Пикин.

Он также отметил, что ремонт на газопроводе «Северный поток» действительно идет. Но он может оказаться бессрочным.

«Это не будет выглядеть, как полное прекращение поставок. Это будет выглядеть, как то, что из-за невозможности получить необходимые комплектующие, невозможности вернуть турбины Siemens, мы продлеваем ремонт. По сути останется только транзит через Украину в очень усеченном виде: примерно в 2,5 раза меньше, чем контрактные обязательства, и раз в 7 меньше, чем то, что поставляли в апреле», - добавил он.

При этом избежать прекращения поставок можно, если Европа прекратит санкционное давление. Особенно это касается иностранных комплектующих, которые используются в «Северном потоке».

Напомним, ранее стало известно, что с 11 по 21 июля швейцарская компания Nord Stream AG остановит обе нитки «Северного потока». Это связано с плановым профилактическим ремонтом. При этом в российском МИДе отвергли политическую подоплеку в остановке газопровода.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:21 В стране и мире
Умер отец «Чебурашки» Леонид Шварцман
13:55 Армия
Видео
Выпустили полный боекомплект: кадры работы российских РСЗО «Град» под Угледаром
13:10 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры разбившегося в Якутии Ан-2
12:25 Армия
Видео
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
10:00 Армия
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Популярное
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.