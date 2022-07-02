Эксперт не исключил, что ремонт на «Северном потоке» может стать бессрочным

Тогда останется только транзит в Европу через Украину в очень усеченном виде.

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Немецкие власти призвали граждан к экономии электроэнергии на фоне снижения поставок газа из России. Они опасаются, что после проведения плановых ремонтных работ на «Северном потоке» газ больше не будет поступать по нему в Германию.

«Мы задаемся вопросом, не станет ли техническое обслуживание долгосрочным политическим обслуживанием», — заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Между тем, по мнению российских экспертов, реально существуют риски, что европейские потребители газа могут столкнуться зимой с проблемами. Такое мнение «Звезде» высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Риск колоссальный, потому что газ в Европе используется во многом для отопления. Поэтому, если зимой будут критически низкие температуры, и хранилища не дойдут до плановых отметок к началу зимнего периода, то риск для теплоснабжения потребителей существует», - заявил Сергей Пикин.

Он также отметил, что ремонт на газопроводе «Северный поток» действительно идет. Но он может оказаться бессрочным.

«Это не будет выглядеть, как полное прекращение поставок. Это будет выглядеть, как то, что из-за невозможности получить необходимые комплектующие, невозможности вернуть турбины Siemens, мы продлеваем ремонт. По сути останется только транзит через Украину в очень усеченном виде: примерно в 2,5 раза меньше, чем контрактные обязательства, и раз в 7 меньше, чем то, что поставляли в апреле», - добавил он.

При этом избежать прекращения поставок можно, если Европа прекратит санкционное давление. Особенно это касается иностранных комплектующих, которые используются в «Северном потоке».

Напомним, ранее стало известно, что с 11 по 21 июля швейцарская компания Nord Stream AG остановит обе нитки «Северного потока». Это связано с плановым профилактическим ремонтом. При этом в российском МИДе отвергли политическую подоплеку в остановке газопровода.