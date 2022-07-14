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Фруктовые сады в минах: Шойгу об одном из воспоминаний о грузино-осетинском конфликте

Анна Назайкина
16:43 14.07.2022
Глава оборонного ведомства рассказал о моменте, когда увидел в Южной Осетии созревшие фрукты на деревьях, которые нельзя срывать, потому что все сады были заминированы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в фильме «Первая миротворческая» на телеканале «Звезда» поделился одним из впечатлений, которое врезалось в память в ходе операции России по восстановлению мира в Южной Осетии.

Глава оборонного ведомства рассказал о моменте, когда увидел в зоне конфликта созревшие фрукты на деревьях, которые нельзя срывать, потому что все сады были заминированы.

«Из запоминающихся таких вещей. Вот они - эти деревья, и на них созревшие плоды. И все понимают, что, конечно, было бы неплохо там, может быть, эти плоды, но все понимают, что все эти сады вокруг - они, они заминированы и там, в общем, не до фруктов», - сказал он.

Шойгу объяснил, что контраст сада, наполненного созревшими плодами, с реальными событиями, натолкнули его на мысль, что происходящее в Осетии вскоре должно завершиться и люди вернутся к мирной жизни, когда фрукты на деревьях еще не грозили людям смертельной опасностью.

«И вот это сочетание такого, с одной стороны, мирного сада с прошлой мирной жизнью, с настроениями, что все это вот-вот должно закончиться, закончиться миром», - добавил министр.

Также министр обороны раскрыл, с чем он столкнулся в Цхинвале во время грузино-осетинского конфликта в 1992 году - тысячи беженцев из внутренних районов Грузии и круглосуточные обстрелы города.

Операция России в Южной Осетии стала первой в мире миротворческой операцией, которая по-настоящему остановила войну. Впоследствии за помощью к России неоднократно обращались и другие страны. Именно тогда, 30 лет назад, были заложены традиции российского миротворчества.

В 1992 году Шойгу являлся председателем Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Именно он в возрасте 37 лет возглавил комиссию по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

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