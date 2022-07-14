Шойгу рассказал, с чем столкнулся в Цхинвале во время грузино-осетинского конфликта 1992 года

Тогда он занимал пост председателя Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Российской делегации предстояло не только решить вопросы, связанные с размещением беженцев и эвакуацией раненых, но и убедить обе стороны конфликта сложить оружие.

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Российская комиссия по урегулированию грузино-осетинского конфликта, прилетевшая в Цхинвал 19 июня 1992 года во главе Сергеем Шойгу, который тогда был председателем Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, застала город в плачевном положении. По нему круглосуточно велись обстрелы, тысячи беженцев искали спасения в Северной Осетии.

«На тот момент, когда мы там появились, город Цхинвал был фактически окружен. Тысячи беженцев из внутренних районов Грузии в Северной Осетии, круглосуточные обстрелы города и полное непонимание того, что делать дальше», - сказал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в фильме «Первая миротворческая» на телеканале «Звезда».

В июне 1992 года по всей территории Южной Осетии шли полномасштабные боевые действия между осетинскими ополченцами, отрядами грузинских боевиков и подразделениями МВД Грузии, применялись все виды вооружения от автоматического оружия до тяжелой артиллерии и танков. Счет убитых и раненых шел на сотни.

Тогда российской делегации по урегулированию грузино-осетинского конфликта предстояло не только решить вопросы, связанные с размещением беженцев и эвакуацией раненых, но и убедить обе стороны конфликта сложить оружие.

Именно в Южной Осетии в 1992 году были заложены традиции российского миротворчества. Высокую оценку ему дали в ОБСЕ, а впоследствии за помощью к России неоднократно обращались и другие страны. К тому же, это первая в мире миротворческая операция, которая по настоящему остановила войну.