Раскрыта роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году

В тот момент Сергею Шойгу было 37 лет, но он уже имел опыт работы на высоких должностях, а в декабре 1991 года стал главой российского корпуса спасателей.

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С момента обострения грузино-осетинского конфликта в 1992 году Россия не вмешивалась, но стремилась помочь людям, вынужденным бежать от войны.

Ответственность за гуманитарную операцию легла на Сергея Шойгу. Ему было 37 лет, но к тому времени он уже имел опыт работы на высоких должностях, а в декабре 1991 года стал главой российского корпуса спасателей и получил назначение на должность председателя Государственного комитета Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям. Его подход к делу был высоко оценен даже тогдашним грузинским президентом Эдуардом Шеварднадзе.

«К нему (Сергею Шойгу, прим. ред.) все относились с доверием. Шеварднадзе с ним говорил как с министром. Никаких там 37 лет он в нем не видел. Он видел, что это ответственный, серьезный политик, который решает важнейшую задачу по поручению своего государства»,- сказал заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев в фильме «Первая миротворческая» на телеканале «Звезда».

Масштабная помощь южноосетинским беженцам была организована в кратчайшие сроки, а Сергей Шойгу не только возглавил миротворческую операцию, но и был ее инициатором. Мольба местных жителей о помощи не прошла мимо него.

«Вы знаете, у всех событий есть имена, фамилии и отчества. Россия тогда вмешалась в лице совершенно конкретных людей. Сергей Кужугетович Шойгу и возглавил ту самую миротворческую операцию. И я не побоюсь сказать, что он не только возглавил, а он еще и был ее инициатором. Вот вся эта мольба о помощи, которая неслась со стороны людей, она вся прошла через него», - заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в фильме «Первая миротворческая» на телеканале «Звезда».

Российскими миротворцами в Северной Осетии были развернуты полевые медицинские пункты для помощи поступающим из Южной Осетии раненым. Также они организовали временные палаточные городки. Из центральных районов России была налажена поставка грузов с медикаментами, продуктами питания, материалами первой необходимости.

Но только помощью беженцам ситуацию спасти было нельзя. Между двумя народами: осетинами и грузинами, много лет жившими бок о бок, к лету 1992 года пролегал глубокий разлом. Лилась кровь, а договориться не удавалось. Ситуация требовала прямого вмешательства России.