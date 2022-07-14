МО РФ: ударами по пунктам дислокации поражено до 1 000 украинских военнослужащих за сутки

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинская сторона продолжает нести серьезные потери в ходе спецоперации, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Так, за минувшие сутки в результате ударов ВКС России по пунктам дислокации неприятельских войск, общие потери достигают тысячи человек.

Речь идет об ударах в районах Березнеговатого, Константиновки и Краматорска, в результате были поражены пункты нескольких подразделений: 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. Также противник потерял более 100 единиц вооружения и военной техники.

Официальный представитель российского военного ведомства рассказал об ударе ВКС России по пункту дислокации батальона 14-й механизированной бригады в районе города Часов Яр. По словам Конашенкова, погибли 43 военных, ранения получили около 170 военных.