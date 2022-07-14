Под надежным прикрытием: кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и ЗРПК «Панцирь-С1»

Управляемые ракеты «Вихрь» разведывательно-ударного вертолета Ка-52 с лазерным наведением, установленные на борту, уничтожают опорный пункт и легкобронированную технику украинских войск, тщательно замаскированную в лесном массиве. В свою очередь, расчету «Панциря» с момента обнаружения угрозы до ее ликвидации требуются считанные секунды. При этом, защищая воздушные рубежи, такие расчеты дежурят круглосуточно и при любых метеоусловиях.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Шасси ударного вертолета Ка-52 отрывается от земли. «Аллигатор» совершает очередной боевой вылет в зону специальной военной операции. Уже в воздухе перед выполнением летного задания экипаж готовится к пуску тепловых ловушек. Их цель - сбить с курса ракету противника в случае атаки на вертолет.

На кадрах объективного контроля - боевая работа экипажа «пятьдесят двойки». Управляемые ракеты «Вихрь» с лазерным наведением, установленные на борту, уничтожают опорный пункт и легкобронированную технику украинских войск, тщательно замаскированную в лесном массиве. Стопроцентное поражение цели и уход на посадку.

Во время полета в кабине находится 2 члена экипажа: летчик и, соответственно, штурман боевой машины. Причем роли обоих - взаимозаменяемы. В случае возникновения экстренной ситуации управление вертолетом на себя может взять сам штурман и посадить вертолет самостоятельно.

Ка-52 недаром называют летающим танком. Боевая машина способна выдержать прямое попадание переносных зенитно-ракетных комплексов и благополучно вернуться на аэродром базирования.

«Когда выполняем боевые вылеты, нужно помнить о мерах безопасности. С огибанием рельефа на безопасной высоте. Выскакиваем неожиданно для противника, наносим удары. Противник, замечая нас, убегает, видя такую машину в воздухе, такого летящего крокодила. Если придешь как дуршлаг, он тебя все равно привезет на базу. Все равно довезет, все равно посадит, все равно все сделает», - рассказал штурман Ка-52 Алексей.

Тем временем еще одно авиазвено отправляется на боевое задание. Ми-8АМТШ сопровождает ударную группу «Аллигаторов». Боевые машины идут на высоте практически по уровню линий электропередачи. Умение наших асов маневрировать такой многотонной техникой между крупными объектами инфраструктуры завораживает.

Полет проходит на высоте всего 10-15 метров. При этом, параллельно идут вертолеты ударные Ка-52, которые обеспечивают прикрытие борта Ми-8. И непосредственно на борту находятся стрелки, потому что груз особо ценный - это медицинские препараты.

Кроме доставки грузов на передовую, Ми-8АМТШ обеспечивает эвакуацию раненых боевых товарищей. А иногда это спасение летного состава, аварийно покинувшего свое воздушное судно. Вертолет позволяет сесть в любой, так называемый, колодец. Достаточно 30-метровой площадки, где нет препятствий.

«Самолет штурмовой авиации подбили. Выполнил катапультирование экипаж. Наша "восьмерка" в этот момент дежурила. Увидели, куда они приземляются. Наша задача - найти, подсесть и забрать», - поделился командир Ми-8АМТШ Алексей.

Пока авиагруппировка выполняет свои боевые задачи, ее безопасность в месте базирования обеспечивает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

«Панцирь» предназначен для работы в ближней зоне. В ходе специальной военной операции его основные задачи - прикрытие комплексов С-300 и С-400, а также военных аэродромов. ЗРПК способен одновременно выполнять захват и сопровождение с последующим уничтожением до 4 разных воздушных целей, в том числе и высокоточное оружие противника, на скоростях до 1000 метров в секунду. А скорость обработки потенциальных целей - до 10 в минуту.

«Сейчас мы на одной позиции. Через 10 минут сменяем позицию и работаем уже там. Цели - непосредственно низколетящие. Мы можем поражать баллистические цели с различными характеристиками. Это беспилотники, вертолеты, самолеты, баллистические ракеты», - сказал начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» Дмитрий.

С момента обнаружения угрозы до ее ликвидации расчету «Панциря» требуются считанные секунды. При этом, защищая воздушные рубежи, такие расчеты дежурят круглосуточно и при любых метеоусловиях.

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