В ЛНР продемонстрировали украинскую трофейную гаубицу М777 американского производства

М777 - буксируемая гаубица калибром 155 мм. Артиллерийские установки и боеприпасы к ним поставляют Украине США и партнеры по НАТО.

© Видео: Народная милиция ЛНР, Telegram © Фото: Народная милиция ЛНР, Telegram

Силы Луганской Народной Республики в ходе боевых действий забрали у противника в качестве трофея 155-мм гаубицу М777, сообщает Народная милиция ЛНР у себя в Telegram-канале.

На кадрах видно, что артиллерийская установка обгорела и накрыта маскировочной сетью. Это первый трофейный экземпляр. Гаубицы М777 и боеприпасы к ним поставляют Украине США и партнеры по НАТО.

М777 - буксируемая гаубица калибром 155 миллиметров, разработанная компанией BAE Systems. Имеет высокоточную цифровую компьютерную систему управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные, полученные с беспилотников.

Ранее в сюжете «Звезды» рассказывалось о боевой работе вертолетов Ка-52 и ЗРПК «Панцирь-С1» в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов