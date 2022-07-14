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Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной для газопровода «Северный поток»

Ян Брацкий
11:30 14.07.2022
Решение вернуть газотурбинное оборудование для трубопровода власти Канады приняли 9 июля после настоятельных просьб официального Берлина.
Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной для газопровода «Северный поток»
© Фото: "Газпром"
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Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной для газопровода «Северный поток». На днях официальные власти Канады приняли решение вернуть ее вопреки антироссийским санкциям.

«Я считаю, что ситуация вокруг турбин - это какой-то адский цирк», - сказала дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам представителя МИД РФ, официальная Оттава приняла по вопросу возвращения оборудования для газопровода весь комплекс мер, но не подумала о том, как будет их реализовывать на практике.

«Они не задали себе ни единого вопроса относительно того, как они сами будут реализовывать свои меры на примере своей компании и своих хотя бы флагманских направлений экономики, финансов и так далее», - добавила дипломат.

Захарова отметила, что правительства стран коллективного Запада все чаще ставят ключевые сферы промышленности ЕС на грань выживания, «не предполагая аналитического подхода» к решению проблем Европы.

Девятого июня стало известно о решении Канады вернуть газовую турбину после настоятельных просьб Германии. Напомним, что она находилась на ремонтном заводе в канадском Монреале и возвращать ее отказывались из-за антироссийских санкций. После Канада разрешила ремонтировать на своей территории турбины газопровода «Северный поток» в течение двух лет, а также позволила импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования.

Утверждается, что пять двигателей могут быть отправлены в Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного техобслуживания.

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