Зеленский обиделся на Канаду из-за решения вернуть оборудование для «Северного потока» в РФ

После того, как в Киеве узнали о решении Оттавы, в МИД был вызван представитель Канады.

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Президент Украины обиделся на официальные власти Канады, назвав неприемлемым их решение вернуть в Россию отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток».

«Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России», - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский полагает, что Канада не должна была принимать подобных решений и теперь Россия, якобы в любой момент может остановить транзит топлива в Европу.

Накануне стало известно об остановке газовых поставок по трубопроводу «Северный поток» из-за проведения ежегодного планового техобслуживания оборудования. Почти месяц мощности трубопровода были задействованы лишь на 40% из-за того, что Канада отказывалась возвращать оборудование из ремонта. После многочисленных просьб ФРГ, вопрос был улажен, но сроки возвращения турбины, необходимой для полноценного возобновления работы «СП» еще не определены.