В ДНР уже подготовили место для казни иностранных наемников

Как заявил глава республики Денис Пушилин, для исполнения приговора все подготовлено в соответствии с действующим законодательством.

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что исполнительная служба Донецкой Народной Республики уже подготовила место для казни иностранных наемников.

«В исполнительной службе Министерства юстиции Донецкой Народной Республики все подготовлено в соответствии с действующим законодательством», - сказал Пушилин журналистам.

Ранее американская газета Washington Post сообщала о бегстве иностранных наемников с Украины. То же самое говорит Минобороны России - за три недели с Украины выехало больше наемников, чем въехало.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предупредил иностранных наемников, что российское оборонное ведомство выявляет их еще до въезда на Украину.