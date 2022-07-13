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В ДНР уже подготовили место для казни иностранных наемников

Тимур Шерзад
16:55 13.07.2022
Как заявил глава республики Денис Пушилин, для исполнения приговора все подготовлено в соответствии с действующим законодательством.
В ДНР уже подготовили место для казни иностранных наемников
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что исполнительная служба Донецкой Народной Республики уже подготовила место для казни иностранных наемников

«В исполнительной службе Министерства юстиции Донецкой Народной Республики все подготовлено в соответствии с действующим законодательством», - сказал Пушилин журналистам. 

Ранее американская газета Washington Post сообщала о бегстве иностранных наемников с Украины. То же самое говорит Минобороны России - за три недели с Украины выехало больше наемников, чем въехало

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предупредил иностранных наемников, что российское оборонное ведомство выявляет их еще до въезда на Украину.

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