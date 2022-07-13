В стране и мире Глава ДНР заявил, что смертная казнь в республике будет предполагать расстрел Ян Брацкий Рассмотрение апелляционных жалоб осужденных в ДНР наемников из Великобритании и Марокко должно завершиться до конца месяца. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: В случае отклонения судом апелляции иностранных наемников смертная казнь в Донецкой Народной Республике будет предполагать расстрел. С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин. «Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. Она предусмотрена через расстрел», - сказал Пушилин в эфире канала «Соловьев. Live». Накануне стало известно, что окончательная судьба иностранных наемников в ДНР будет решена до конца июля. Девятого июня суд в Донецке приговорил к исключительной мере наказания трех иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Это подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Брагим Саадун. Все трое признали себя виновными, но позже подали апелляции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика