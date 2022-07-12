В МО РФ сообщили об уничтожении 391 иностранного наемника на Украине за три недели

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

В Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении 391 иностранного наемника на Украине за три недели.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за этот срок в результате наступательных действий ВС РФ и подразделений Народных милиций ДНР и ЛНР число наемников на Украине сократилось с 3 221 до 2 741.

«За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 “диких гусей” поспешили ретироваться за пределы территории Украины», - сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве предупредили, что выявляют наемников еще до того, как они прибывают на территорию Украины.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цели - защитить население ЛНР и ДНР, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию страны.

По последним данным МО России, в общей сложности с начала проведения СВО на Украине были уничтожены 243 самолета, 137 вертолетов, 1 513 беспилотников, 354 ЗРК, 4 046 танков и других боевых бронемашин, 741 РСЗО, 3 135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 165 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов