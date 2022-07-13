МИД РФ: Москва изучит официальную позицию ЕС по транзиту в Калининград

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Москва изучит официальную позицию Евросоюза по транзиту грузов в Калининград. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Европейская комиссия меньше минуты назад опубликовала соответствующие разъяснения, поэтому нам теперь нужно их изучить», - сказала она.

В опубликованных разъяснениях Еврокомиссия рекомендовала не запрещать транзит в Калининград попавших под санкции товаров по железной дороге. При этом, уточнили в ЕК, должны соблюдаться определенные условия. Полный запрет будет распространяться только на перевозку по автомобильным дорогам.

Ранее Литва отказалась перевозить ряд товаров, в частности, алкоголь, древесину, цемент и бетон, следующих в Калининград по ее территории. В Вильнюсе объяснили свое решение санкциями. Ситуация вызывала резко негативную реакцию с российской стороны, в отсутствие отмены запрета на транзит Литве и Евросоюзу в МИД РФ пообещали жесткие ответные меры.