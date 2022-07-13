ЕК рекомендовала не запрещать ж/д транзит в Калининград санкционных товаров РФ

© Фото: Anton Belitsky, RussianLook, globallookpress

Еврокомиссия рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград попавших под санкции товаров РФ при условии соответствующего контроля.

В ЕК добавили, что транзит в данном случае запрещен только по автодорогам. При этом железнодорожные перевозки допускаются при определенных условиях. Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям.

При этом сама комиссия не ведет переговоров с Россией по разблокированию калининградского транзита.

«Транзит санкционированных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае - независимо от вида транспорта», - говорится в документе, передает РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что проблема с транзитом в Калининград далека от решения. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данные некоторых СМИ, сообщивших о договоренности между ЕС и Москвой по данному вопросу.

Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под европейские санкции 18 июня. В запретный список вошли древесина, алкоголь, удобрения, строительные материалы и многое другое, составляющее около половины всего грузопотока. Литовские власти заявили, что таким образом исполняют волю ЕС, и отказались идти на уступки РФ.